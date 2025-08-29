Haberler

Düzce’de TIR ile otomobil çarpıştı

DÜZCE’DE KAZA SONUCUNDA YARALILAR BULUNUYOR

Düzce’de, D-100 kara yolunda bir otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu toplamda 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 civarında D-100 kara yolunun Öztürkler Kavşağı bölgesinde gerçekleşti. Davut E. idaresindeki 06 BZG 110 plakalı otomobil, Ankara yönünde ilerlerken, Metin E. yönetimindeki 67 SG 267 plakalı silobas dorseli TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulup refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce’deki çeşitli hastanelere taşındı.

POLİS İNCELEMELERE BAŞLADI

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme çalışmalarını başlatmış durumda. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili detaylar bekleniyor.

