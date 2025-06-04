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Düzce’de Tır Sürücüsüne Cezai İşlem Yapıldı

DÜZCE’DE BÜYÜK ARAÇLARA YASAK GETİRİLDİ

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek isteyen araçların oluşturduğu yoğunluğu azaltmak amacıyla Düzce’de büyük araçların geçişi yasaklandı. Düzce Valiliği, bu kapsamda 6 Haziran Cuma günü saat 11.00’e kadar büyük araçların Ankara yönüne geçişini yasakladı.

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler nedeniyle hem D-100 karayolu hem de Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk baş göstermeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, yasak çerçevesinde kamyonlara ve tırlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Gümüşova mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde, istisnalar dışında taşıma yapan bir tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, trafiğin daha akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerçekleştirilen denetimleri devam edecek.

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