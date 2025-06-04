Düzce’de Trafidar 4 günde Ceza Yazdı

TRAFİK DENETİMLERİ SIKLAŞIYOR

Düzce’de kısa bir süre önce yollara yerleştirilen yapay zeka destekli radar cihazı “Trafidar”, sadece dört gün içerisinde 526 bin 645 lira tutarında ceza yazdı. Kurban Bayramı öncesinde memleketlerine gitmek üzere yola çıkanların yoğunluğu ile birlikte Düzce’de trafik denetimleri artırıldı. Bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka destekli “Trafidar” cihazını şehrin çeşitli bölgelerine kurdu.

YÜKSEK HIZDA TRAFİK KONTROLÜ

Sürücülerin sıklıkla kullandığı D-100 karayolu üzerine kurulan Trafidar, Haziran ayının başından itibaren aktif çalışmaları yürütüyor. Bu cihaz, terör tanımlı, arama kaydı bulunan, sigortasız ve muayenesiz olan tüm araçları tespit edebiliyor. Ayrıca hızlı giden araçların üç farklı fotoğrafını çekerek, ardından araç sahiplerine cezaları yazıp gönderiyor. Düzce’de dört gün boyunca farklı noktalara yerleştirilen bu cihaz, toplamda 224 aracı tespit ederken, bu araçlara 526 bin 645 lira ceza göndermiş.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Bayram dönemi boyunca Düzce genelindeki trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi. Bu durum, hem trafik güvenliğini artırma hem de yasalara uygun olmayan araçların yollardan çıkarılması için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.