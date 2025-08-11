Düzce’de Trafik Denetimi Yapılıyor

TRAFFİK DENETİMİ YAPILIYOR

Düzce’de, trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarda toplamda 13 bin araç kontrol ediliyor ve kural ihlalleri yapan 187 araç trafikten men ediliyor. 4-10 Şubat 2025 tarihleri arasında, Düzce’deki Jandarma ve Polis trafik ekipleri 11 bin 537 araç ve bin 330 motosiklet üzerinde denetim yapıyor.

KURAL DIŞI DAVRANIŞLARA CEZALAR UYGULANIYOR

Gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli kurallara uymayan 2 bin 296 sürücüye idari para cezası kesiliyor. Bunun yanı sıra, 33 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem uygulanıyor. Ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takma, araçların ışık donanımları, teknik değişiklikler, kırmızı ışık ihlalleri, hız limitleri ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik verme konularında da denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamada, denetimlerin önümüzdeki günlerde daha da artacağı bildiriliyor.