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Düzce’de Trafik Denetimleri Yoğunlaştı

DÜZCE’DE TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Düzce genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde önemli sonuçlar elde edildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplamda 13 bin araç, 2 bin motosiklet ve 91 okul servisi kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda 174 araç trafikten men edildi.

DENETİM DÖNEMİ VE SONUÇLARI

26 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan denetimler, suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirildi. Kontroller sırasında kusurlu bulunan 2 bin 449 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ek olarak, 29 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı ve 174 araç trafikten men edildi.

GELECEK DENETİMLER HAKKINDA

Yetkililer, ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımına uymayan, araçlarında teknik değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali ve hız kurallarına uymayan sürücüler ile yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüler için denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.

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