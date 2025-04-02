Düzce’de Trafik Denetimlerinde 238 Araç Men Edildi

DÜZCE’DE TRAFİK DENETİMLERİ

Düzce genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde önemli sonuçlar alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan denetimler sırasında toplam 18 bin araç ve 2 bin 450 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerin neticesinde 238 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerin amacı, suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması oldu. Kontroller sırasında 29 okul servisi de incelendi. Kusurlu bulunduğu belirlenen 2 bin 794 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, alkolden işlem yapılan 10 sürücü de denetimlerde dikkati çekti.

DENETİMLERİN ARTAN ÖNEMİ

Yetkililer, ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kuralları uygun olmayan, araçlarında teknik değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan ve hız kurallarına uymayan sürücülerle birlikte yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin yoğunlaştırılarak devam edeceğini vurguladı. Bu denetimlerin, trafik güvenliğinin sağlanması açısından büyük öneme sahip olduğu ifade edildi.