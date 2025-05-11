Düzce’de Trafik Eğitimi Verildi

DÜZCE’DE TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Düzce’de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim veren trafik polisleri, samimi ve sevimli yaklaşımlarıyla küçüklerin gönlünü kazanıyor. Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu etkinlikler çerçevesinde eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor.

UYGULAMALI EĞİTİMİ BÜYÜK İLGİYLE KARŞILADILAR

Melenpark’ta yer alan Trafik Eğitim Merkezi’nde düzenlenen uygulamalı eğitimde, çocuklar trafik kurallarıyla tanışma fırsatı buluyor. Eğitim sırasında bir trafik polisinin çocuklara olan sevgi dolu ve içten yaklaşımı dikkat çekiyor. Trafik polisi, çocuklara polisten korkmamaları gerektiğini vurgulayarak, “Biz sizi korumak için ayıyı bile döveriz, arıyı bile yakalarız. Biz çocukları çok severiz. Polisten korkulmaz; polis, sizin koruyucunuzdur” sözleriyle güven aşılıyor.