Düzce’de Trafik Ekibi Motosikletlileri Yakaladı

AKROBASE HAREKETLERİ YAPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ YAKALANDI

Düzce’de akrobasi hareketleriyle ilerleyen motosiklet sürücüleri, bir kovalamaca sonrasında yakalandı. Üç sürücüye toplamda 65 bin 412 lira tutarında cezai işlem uygulandı. Olay, Kuzey Çevre Yolu üzerindeki bir güzergah üzerinde gerçekleşti. Motosikletli grup, akrobasi yaparak ilerlerken trafik ekiplerinin dikkati üzerine alındı.

KOVALAMACA VE YAKALAMA

Motosiklet sürücüleri, Çamköy bağlantı yoluna girerek hızla kaçmaya çalıştı. Ancak, trafik ekiplerinin takibiyle Koruköy Kavşağı’nda yakalandılar. Ara sokaklara kaçmaya devam eden sürücüler, şahin ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Kontroller sırasında sürücülerin ehliyetsiz olduğu, kask takmadığı ve motosikletlerinde usulsüz ışıklar ile uygun olmayan aparatların bulunduğu belirlendi.

CEZAİ İŞLEM VE DENETİMLERİN DEVAM ETMESİ

Bu tespitler sonrasında sürücülere toplam 65 bin 412 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca, iki motosiklet yediemin otoparkına çekildi. Ekiplerin şok denetimlerinin devam edeceği de ifade edildi.