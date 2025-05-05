DÜZCE’de Trafik Ekipleri Sıkı Denetim Yapıyor

DÜZCE’DE TRAFİK DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Düzce’de trafik ekipleri, kuralları ihlal eden sürücüleri affetmiyor. Son hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 2 bin 832 sürücüye ceza kesildi ve 231 araç trafikten men edildi. Düzce’deki Jandarma ve Polis trafik ekipleri, trafik kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla denetimlerini devam ettiriyor.

DENETİM MALZEMELERİ YAYGINLAŞTI

Gerçekleştirilen denetimlerde 17 bin araç, 2 bin 291 motosiklet ve 76 servis aracı kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymayan 2 bin 832 sürücüye idari para cezası uygulandı. Ayrıca 29 sürücüye alkol nedeniyle işlem yapıldı ve 231 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ekipler, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımları, aracındaki teknik değişiklikler, kırmızı ışık ihlali, hız kuralı ihlali, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve cep telefonuyla araç kullanma gibi unsurları hedef aldı.