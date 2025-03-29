Düzce’de Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

DÜZCE’DE TRAFİK KAZASI

Sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde Beyköy mevkiinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara yönüne ilerleyen 34 KNL 973 plakalı Suzuki marka araç, aynı istikamette giden 06 AAE 74 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı.

Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 34 KNL plakalı otomobil ters istikamete döndü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar sonrası belirtilen ekipler hızla olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, her iki araçta bulunan yaralılara müdahale etti. Yaralılar, C.Ç. (43), S.Ç. (45), H.Y.Ç. (16), H.Y.Ç. (20), N.A. (79), Ş.A. (31) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde trafik akışı durma noktasına geldi. Kazayla ilgili incelemeler başlatıldı.