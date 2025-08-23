Düzce’de Tuhafiyeciler Pazaryeri Projesi Devam Ediyor

İNŞAATA DEVAM EDİYOR

Düzce’de Tuhafiyeciler Pazaryeri Projesi’nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Düzce Belediyesinin açıklamasına göre, Aziziye Mahallesi’nde merkez pazaryerinin ikinci etabı olarak planlanan bu proje kapsamında yürütülen işler hızla ilerliyor. Toplamda 3 bin 800 metrekarelik kapalı bir alana sahip olacak pazaryerinin inşası, Düzce Belediyesi iştiraklerinden BELTAŞ AŞ. tarafından gerçekleştiriliyor. Betonarme temelin üzerine çelik karkas taşıyıcı sistem kullanılarak yapılan bu yapı, dayanıklılığı ve hızlı montajı sayesinde kısa sürede tamamlanacak.

ÇOCUKLARDAN TEMİZLİK DESTEK

Düzce Belediyesinin “Temiz Şehir Düzce” temalı başlattığı temizlik kampanyası, kentte toplumsal farkındalığı artırıyor. 9 yaşındaki Eren Çolak, 11 yaşındaki Berkay Emir Yüksel ve 13 yaşındaki Eymen Çolak, yaşadıkları mahallede başlattıkları çevre temizliği ile örnek bir tutum sergiliyor. “Yeşiladımlar81” adı altında sosyal medya hesabı açan bu çocuklar, temizlik çalışmalarını paylaşarak diğer arkadaşlarına ilham veriyor. Minik çevre kahramanları, Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner ile bir araya geldi. Temizlik ekipleriyle birlikte Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir parkı temizleyen çocuklara, “çevre kahramanı rozeti” takdim edildi.

GELENEKSEL ŞENLİKLER BAŞLADI

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde bu yıl 88’incisi gerçekleştirilen Geleneksel Kardüz Yaylası Şenlikleri başladı. Her yıl 1830 rakımlı Kardüz Yaylası’nda düzenlenen bu etkinlik, bu sene orman yangını riski nedeniyle Gölyaka Kültür Park’ta gerçekleşiyor. Şenliğin ilk gününde Karadenizli sanatçılar sahne aldı ve halk oyunları gösterileri de yapıldı. Katılımcılar, Karadeniz ezgileri eşliğinde horon oynayarak keyifli anlar geçirdi. Yöresel ürünlerin sergilendiği stantların ilgi gördüğü şenlikte çevre il ve ilçelerden gelen misafirler, kamp kurarak etkinliğe katılım sağladı. Şenlik, yarın yapılacak olan çeşitli etkinliklerle sona erecek. Temmuz ayında orman yangını riski nedeniyle ertelenen Geleneksel Kardüz Yaylası Şenlikleri’nin daha sonra Gölyaka Kültür Park’ta gerçekleştirilmesine karar verilmişti.