Düzce’de Tutuklu Uyuşturucu Taciri Yakalandı

DÜZCE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Düzce’de, uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği belirlenen ve 21 suç kaydı bulunan G.Y. adlı şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Şüpheli G.Y.’nin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, onun gençleri zehirlediği bilgisi üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda, teknik ve projeli çalışmalar yürüten ekipler, G.Y.’yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan GBT sorgusunda, G.Y.’nin 21 adet suç kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Yapılan ev aramasında, G.Y.’nin ikametinde esrar, sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu kullanımında kullanılan cam pipo ele geçirildi. G.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Bunun yanı sıra, operasyon sırasında uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 3 kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı.