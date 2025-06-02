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Düzce’de Uyuşturucu Ele Geçiren Şüpheli Tutuklandı

DÜZCE’DE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Düzce’de, çantasında bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından gelen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B. adlı 21 yaşındaki şüphelinin çantasını aradığında 3 parça halinde toplamda 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçiriyor.

Hakkında daha önce 6 farklı suç kaydı tespit edilen şüpheli, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, çıkarıldığı hakimlik önünde tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

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