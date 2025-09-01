Düzce’de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UCUZ YOLLARLA UYUŞTURUCUYA ERİŞİM

Düzce’de gerçekleştirilen polis operasyonu sonucunda bir tütün paketinin içinde uyuşturucu madde bulundu ve bu süreçte 2 kişi tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalarda, 20 gram ve 2 kilo sentetik kannabinoid üretimine uygun madde ile birlikte 100 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

SUÇ KAYITLI ŞAHISLAR GÖZALTINDA

Bu operasyon çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan ve 25 suç kaydı bulunan K.D. (23) ile 3 suç kaydı olan M.Ç.Y. (30) gözaltına alındı. Şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği’nde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Ayrıca, 12 suç kaydı bulunan F.M.K. (27) ve 7 suç kaydı olan T.İ. (25) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.