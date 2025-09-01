Haberler

Düzce’de Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

UCUZ YOLLARLA UYUŞTURUCUYA ERİŞİM

Düzce’de gerçekleştirilen polis operasyonu sonucunda bir tütün paketinin içinde uyuşturucu madde bulundu ve bu süreçte 2 kişi tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir çalışma yürüttü. Bu çalışmalarda, 20 gram ve 2 kilo sentetik kannabinoid üretimine uygun madde ile birlikte 100 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

SUÇ KAYITLI ŞAHISLAR GÖZALTINDA

Bu operasyon çerçevesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan ve 25 suç kaydı bulunan K.D. (23) ile 3 suç kaydı olan M.Ç.Y. (30) gözaltına alındı. Şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği’nde uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. Ayrıca, 12 suç kaydı bulunan F.M.K. (27) ve 7 suç kaydı olan T.İ. (25) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

Fenerbahçe Yeni Transferi Geçti Kontrolden

İspanyol futbolcu Marco Asensio, Fenerbahçe ile anlaşma sağlamak adına Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve tüm testleri başarılı bir şekilde tamamladı.
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Duyurdu

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Kerem, kulübe katılmaktan mutluluk duyduğunu ve başarılara katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

