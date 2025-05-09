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Düzce’de Uyuşturucu Mücadele Devam Ediyor

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde dikkate değer bir operasyon gerçekleştirildi. TCK 188 ve 191 maddeleri uyarınca gözaltına alınan 29 kişiden 18’i tutuklandı. Önceki kayıtlara sahip olan şüphelilerin yakalanması amacıyla Düzce Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan kişilerin sayısı dikkat çekiyor.

GÖZALTINDAN TUTUKLAMAYA

Düzce’de uyuşturucuyla mücadele sürerken, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslarla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan 29 kişiden 18’inin tutuklandığı bildirildi. Diğer 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın arttığını gösteriyor.

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