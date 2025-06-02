Düzce’de Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

DÜZCE’DE YAKALANAN KİŞİLERİN SAYISI ARTDI

Düzce’de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarla 13 kişiyi tutukladı. Uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen bu operasyonlar, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlendi.

OPERASYON TARİHLERİ VE GÜNDEM

26 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 35 farklı olaya müdahale edildi. Bu süreç içinde, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 40 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Elde edilen bulgular arasında 7 adet sentetik ecza, 18 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 291 gram bonzai hammaddesi, 125 gram kokain, 77 kök kenevir, 8 gram skunk ve 3 gram kenevir tohumu yer aldı.