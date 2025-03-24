Düzce’de Uyuşturucu Operasyonları Sürüyor

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Düzce’de gerçekleştiren narkotik suçlarla mücadele operasyonları kapsamında 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, ayrıca uyuşturucu kullanan ve bulunduran 59 kişiye yönelik adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bu operasyonlar, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle polis ve jandarma ekipleri tarafından devam ediyor.

YAPILAN OPERASYONLARIN DETAYLARI

17-23 Mart 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonların sonucunda toplamda 55 olaya müdahale edildi. Bu süreçte 6 kişinin tutuklanmasının yanı sıra, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 59 kişiye de işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 56 adet sentetik ecza, 89 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 44 gram bonzai, 8 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor.

Düzce’deki bu operasyonlar, uyuşturucuuyla mücadelenin hızını artırıyor ve suçların önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.