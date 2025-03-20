Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Düzce’de gerçekleştirilen polis operasyonda, 15 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 15 gram uyuşturucu hammaddesi bulundu.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Olay sonucunda gözaltına alınan M.Ç. (24) ve E.Ü. (23) isimli şahısların sabıkaları dikkat çekti. M.Ç.’nin 2, E.Ü.’nün ise 6 suç kaydı bulunuyor. Her iki şahıs, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildikten sonra tutuklandı.