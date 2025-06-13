Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu, 2 Tutuklama

DÜZCE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Düzce’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya yönelik bir operasyon düzenliyor. Bu operasyonda, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelinin ikametinde 8 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçiriliyor. Şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Sakarya’dan Düzce’ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine bir aracı durduruyor. Araçta bulunan E.S, durumu fark ederek çantayla kaçmaya çalışıyor. Ancak E.S, ekiplerce kısa sürede yakalanıyor. Araçta yapılan aramada 80 gram sentetik uyuşturucu ve 19 gram uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen E.S, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklanıyor.