Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu, 2 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzce’de gerçekleşen bir uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik bir çalışma yaptı.

OPERASYONDA UYUŞTURUCU VE ALET ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 51 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan Y.A. ve O.Ö, gerekli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve “uyuşturucu ticareti yapmak” suçuyla tutuklandı.

DİĞER ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyon sonucu yakalanan M.B, C.E. ve U.Y.P. hakkında ise “uyuşturucu kullanma” suçundan idari işlem gerçekleştirildi.