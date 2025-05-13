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Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZCE’DE GERÇEKLEŞTİ

Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Aynı zamanda, uyuşturucu kullanan beş kişi hakkında işlem yapıldığı bilgisi veriliyor. Düzce’de ilgili birimlerin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.

OPERASYON DETAYLARI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Kiremitocağı Mahallesi’nde 6 parça halinde 25 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi ve 12 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlemler başlatılan ve 25 suç kaydı bulunan C.K. (35), Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu kullanan B.A. (24), F.A. (22), T.C. (21), E.A. (46) ve Z.Ş. (49) hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

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