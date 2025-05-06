Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri çalışmada 3 kişiyi yakaladı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştiriliyor. Ekipler, M.Y., Y.A. ve T.İ. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığına dair bir istihbarat aldı ve bu bilgi doğrultusunda harekete geçti.

YAKALAMA VE ELE GEÇİRME

Gerçekleştirilen baskında 3 kişi yakalandı. Şahısların üzerlerinde, evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 60 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid ve bir miktar bonzai hammaddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldü. Tamamlanan işlemlerinin ardından, sevk edildikleri mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan M.Y. ve Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.