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Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİLOGRAM BONZAİ HAZIRLAYABİLECEK HAMMADDE ELE GEÇİRİLDİ

Düzce’de gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri 1 kilogram bonzai yapabilecek ölçüde uyuşturucu hammaddesi ele geçirdi. Bu operasyonda 1 kişi tutuklandı.

POLİS EKİPLERİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, 10 gram ADB Butinica adı verilen uyuşturucu hammaddesi ve uyuşturucu madde imalinde kullanılması muhtemel tütün ve aseton ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 26 yaşındaki B.Ö. ve 19 yaşındaki S.A. gözaltına alındı.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA SÜRECİ

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla işlem yapılan S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklandı.

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