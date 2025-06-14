Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

DÜZCE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Düzce’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yeşilçam köyünde yapılan operasyonda, 16 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve 28’i kuru sıkı toplam 89 fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli U.Y.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklandı.

İŞLEM YAPILAN ŞÜPHELİLER

Zanlıdan uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 3 şüpheli ise “uyuşturucu madde kullanma” suçundan işlem gördü.