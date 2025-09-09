Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

DÜZCE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Düzce’deki uyuşturucu operasyonunda, 3 şahıs gözaltına alındı ve bu kişilerden biri tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık koordinesinde, yasa dışı kenevir üretimi ve uyuşturucu madde ticareti yürüttükleri belirlenen M.C.K., R.K. ve K.K. isimli şüphelilere yönelik bir operasyon düzenledi.

TAŞINAN YAŞAM ALANI VE BULGULAR

Yapılan operasyonda, şüpheliler M.C.K.’nin adresinde 63 kök kenevir bitkisi ile 158 gram esrar ve faturasız 2 kurusıkı tabanca tespit edildi. Diğer şüpheli K.K.’nin ikametinde ise 300 gram kenevir tohumu bulundu. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Adliyede, M.C.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer şüphelilerin durumları hakkında ise henüz karar verilmedi. Düzce’de uyuşturucu ile mücadele çabaları kesintisiz olarak devam ediyor.