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Düzce’de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

POLİS EKİPLERİNDEN BASKIN

Düzce’de, Aziziye Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri baskın düzenledi. Bu operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın öncülüğünde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışına yönelik bir ikamik üstünde çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskında, 2 parça halinde toplamda 4 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla S.G. ve B.Y. isimli şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, şahısları tutukladı. Ayrıca, şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 1 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.

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