Düzce’de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

DÜZCE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Düzce’de, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ile ilgili olarak 53 kişinin işlem gördüğü belirtildi. Bu süreçte 6 kişi tutuklandı. Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlar süratle devam ediyor.

NARKOTİK EKİPLERİ BAŞARILI BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarla toplam 45 olaya müdahale etti. Bu operasyonlar neticesinde 6 kişi tutuklanırken, 53 kişi hakkında da uyuşturucu kullanımı ve bulundurulması nedeniyle adli işlem yapıldı.

Yapılan bu geniş kapsamlı çalışmalarda 15 adet sentetik ecza, 44,71 gram metamfetamin, 66,11 gram bonzai, 95 gram esrar, 150 gram sukunt, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Düzce’de uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla sürmektedir.