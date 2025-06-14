Düzce’de Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

Düzce’de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilçam köyünde önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu operasyonda, 15 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi, 1 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımı için gerekli cam aparat, 61 fişek ve 28 kuru sıkı fişek ele geçirildi.

TUTUKLAMA İŞLEMİ

Uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan U.Y.P. isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve tutuklama kararı alındı. Ayrıca, şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen üç kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.