Düzce’de Uyuşturucu Ticareti Üzerine Operasyonlar Yapıldı

DÜZCE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucuyla mücadele soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam dört kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, il genelinde uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

NUSRETTİN MAHALLESİ’NDE YAKALANAN ŞAHIS

Düzce Merkez Nusrettin Mahallesi’nde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda B.Ç. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramada şahsın üzerinde 74 gram sentetik kannabinoid, 2 gram A/M-sentetik kannabinoid hammaddesi ve 3 gram metamfetamin bulundu.

İkinci operasyonda ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aziziye Mahallesi’nde M.S. isimli şahsı gözaltına aldı. Bu şahsın üzerinden 5 gram sentetik kannabinoid ile birlikte 16 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir cep telefonu ele geçirildi.

İSTANBUL’DAN GELEN ARAÇTA BULUNAN UYUŞTURUCU

Üçüncü operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Ekipler takibe aldıkları bir aracı İstanbul’dan Düzce’ye gelirken durdurdu. Araçta yapılan arama sonucu 1 parça halinde 75 gram metamfetamin ve 5 gram skunk maddesi bulundu. Bu olayla bağlantılı olarak Ö.C. ve A.C.A. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda dört kişi tutuklandı.