Düzce’de Yaban Mersini Bahçesi Kuruldu

YABAN MERSİNİ TARIMIYLA YENİ BİR SERÜVEN

Düzce’de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammet Bilal Köse, 20 dönümlük arazisi üzerinde kurduğu yaban mersini bahçesi ile hem tarıma katkıda bulunuyor hem de ziyaretçilere meyve hasadı deneyimi yaşatıyor. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Köse, bir akademisyenin tavsiyesiyle yaban mersini tarımına yöneldi ve geçen yıl ailesiyle birlikte 20 dönüm arazi üstünde blueberry bahçesi kurdu. Fındık ve mısır gibi geleneksel ürünlerin dışına çıkarak alternatif ürün araştırması sırasında, 3 yıl süren sabır ve emekle bu projeye hayat verdi.

ÜRETİM AŞAMALARI VE ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ

Köse, bahçesinde 7 farklı türde toplam 7 bin 500 yaban mersini fidanı yetiştiriyor. Bunların 5 bini topraksız sistemde, 2 bin 500’ü ise topraklı tarım yöntemleriyle büyütülüyor. Yaban mersini almak amacıyla tarlaya gelen ziyaretçiler, meyvelerin yetiştirilmesi hakkında da Köse’den bilgi edinirken, kendi elleriyle meyveleri dalından toplama fırsatı buluyor. Girişimcilik heyecanını ve üretim sürecini paylaşan Muhammet Bilal Köse, “2022 yılında ailemle bu arsayı satın aldık. Fındığa alternatif olarak blueberry yetiştirmeye karar verdik. Düzce Üniversitesi’nde Emrah Çiçek hocamızın destekleriyle bahçeyi kurduk” diye belirtiyor. Ayrıca, “Ürünün sağlığa yararlarını biliyorduk ve koronavirüs döneminden sonra bu tür ürünlere talep arttığı için yaban mersini yetiştirmeye karar verdik. Ürün yelpazesini frambuaz, kuş üzümü ve böğürtlenle genişletmeyi planlıyoruz” diye de ekliyor.

TİCARİ İLK HASAT HEDEFİ

Köse, bu yıl ticari olarak ilk hasat dönemine girdiklerini vurguluyor. “Bu sene 15 ton, gelecek yıl ise 45 ton mahsul bekliyoruz. Bahçemizin tam kapasitesi 40 ile 45 ton arasında” diyor. Mücadelesine devam eden Köse, ürünlerinin henüz az olduğu için yurt içi talebe yetişemediklerini ve ihracat için de büyük bir talep olduğunu belirtiyor. “Meyvenin yetiştirilmesi diğer meyvelere göre çok zor” ifadesini kullanıyor.

ZİYARETÇİLERDEN OLUMLU YORUMLAR

Bahçeyi ziyaret eden öğretmen Ali Çelebi, “Bu alanı arkadaşlarımızdan duyduk. Taze meyveyi dalından toplamak için ailece geldik. Meyvenin dalından taze olması lezzetini artırıyor. Özellikle çocuğumuz için çok faydalı bir meyve” diyerek duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Ertuğrul Sadıç da, “Ailecek buraya geldik ve çocuklarımız bu meyveyi seviyor. Yaban mersini hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukça bu meyveye olan ilgimiz arttı” şeklinde konuşuyor.