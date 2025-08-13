Düzce’de Yalnız Biri Ölü Bulundu

YALNIZ YAŞAYAN KİŞİ EVİNDE BULUNDU

Düzce’de yalnız yaşayan bir birey, evinde ölü olarak bulundu. Olay, akşam saatlerinde Düzce Yeni Mahalle Yeni Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki İsa Şahin’den bir süredir haber alamayan çevre esnafı, durumu merak ederek adamın evine girdi. Evin içinde Şahin’in cansız bedeniyle karşılaşan esnaflar, duvarlardaki kan izlerini görünce durumu acil olarak polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekipleri, ilk incelemelerini yaptı. Ekipler, duvarlarda sıçramış bir şekilde kan izleri bulunduğunu tespit etti. Ayrıca, İsa Şahin’in vücudunda çeşitli kesikler olduğu ortaya çıktı. Vaka ile ilgili soruşturma başlatılırken, Şahin’in cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Düzce Üniversitesi morguna gönderildi.