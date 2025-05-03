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Düzce’de Yangın Çıktı, Bina Hasar Gördü

DÜZCE’DE YANGIN ÇIKTI VE BİNA HASAR GÖRDÜ

Düzce’nin Akpınar Mahallesi’nde, üst katı konut alt katı bakkal olan betonarme bir binada yangın çıktı. Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Soğancık Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Ferdi Er’e ait olan iki katlı binada çıkan yangın, alt katın bakkal olması nedeniyle hızlı bir şekilde yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına etkin bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak yangın sonrasında, iki katlı bina kullanılmaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı yönünde ilk tespitler yapılırken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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