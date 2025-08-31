Gündem

Düzce’de Yangın Çıktı, İtfaiye Müdahale Etti

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Yangın, Akınlar Mahallesi’ndeki bir kereste fabrikasında gerçekleşti. Yangın, fabrikanın malzeme deposunda başladı ve hızla kerestelerin bulunduğu alana yayıldı.

Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, yangına anında müdahale etti.

CAN KAYBI VE SORUŞTURMA

İlk belirlemelere göre yangında can kaybı yaşanmadı. Yangın, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla bir soruşturma başlatıldı.

