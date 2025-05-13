Düzce’de Yangın, Ev Ve Ahır Yandı

YANGINLA İLGİLİ DETAYLAR

Düzce’de meydana gelen bir olay sonucunda yangın, bir tek katlı evi ve yanındaki ahır, kümes ile depoyu kullanılamaz hale getirdi. Merkeze bağlı Kızılcık köyünde, Mustafa Uğurlu’ya ait olan tek katlı evde, nedeni henüz belirlenemeyen bir durumdan dolayı alevler yükselmeye başladı.

ALEVLERİN BULAŞTIĞI ALANLAR

Yangın, evin bitişiğindeki ahır, kümes ve depoya da sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlileri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda, ev, ahır, kümes ve depo kullanılamaz hale gelirken, kümesteki bazı tavuklar da telef oldu.