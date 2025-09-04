Düzce’de Yangın Kısmen Kontrol Altında

SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI

Düzce’de bu sabah saatlerinde başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Esençam köyünde saat 10.30’da anız yangını ile çıkış yaparak rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, 9 saatlik bir mücadele sonucunda kontrol altına alındı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI VE ZARAR GÖREN ALAN

Söndürme çalışmalarına 5 helikopter, 35 araç ve 250 personel katılıyor. Yangın sonucunda yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü. Bu yangın sırasında bir keçi üretim tesisi, 3 baraka ve birçok fındık arazisi yanarak küle döndü. 9 saatlik çabanın ardından yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.