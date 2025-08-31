Düzce’de Yangın Kontrol Altına Alındı

KERESTE FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Düzce’de bulunan bir kereste fabrikasında yangın olayı gerçekleşti. Yangın, saat 21.00 sıralarında Akınlar Mahallesi’nde yer alan fabrikada patlak verdi. Başlangıçta fabrikanın malzeme deposunda başlayan alevler, kısa sürede kerestelerin bulunduğu alana yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHELE ETTİ

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi. İlk belirlemelere göre, yangın sırasında can kaybı yaşanmadı. Yangın, yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangının sebebinin belirlenmesi amacıyla bir soruşturma süreci başlatıldı.