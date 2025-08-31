Düzce’de Yangın Kontrol Altına Alındı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Düzce’de, ahşap ürünler üreten bir fabrikanın bahçesinde yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Ateşin başlamasıyla birlikte, ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans gönderildi. Alevler, yaklaşık 500 metrekare alanda yer alan ahşap ürünlerin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sayesinde yangın, fabrika binasına sıçramadan kontrol altına alındı.

HASAR DURUMU

Yangın sonucunda ahşap ürünler kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının büyümesini önleyerek, daha büyük bir felaket yaşanmasını engelledi.