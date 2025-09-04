Düzce’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI KONU

Düzce’nin Esençam köyü mevkiinde meydana gelen ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının ardından, Yığılca ilçesinde de ormanlık alanda bir yangın patlak verdi. Yangının etkileri için itfaiye, orman ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

YANGININ YERİ VE SEBEPLERİ

Yangın, Düzce’nin Yığılca ilçesi Yedigöller yolu üzerinde, Mengen köyü sınırları içindeki ormanlık alanda ortaya çıktı. Yol kenarında yer alan küçük bir nokta, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alanına sıçradı. Çam ağaçlarının yoğun olduğu ormanda, alevler kısa sürede büyümeye başladı. Yangının başlangıç noktasından ormana nasıl sıçradığını anlayamayan vatandaşlar, aynı zamanda alevlere müdahale etmeye çalıştı.