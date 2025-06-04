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Düzce’de Yapay Zeka İle Ceza

DENETİMDE YENİ TEKNOLOJİ

Düzce’de Kurban Bayramı tatili sırasında yapılan denetimler çerçevesinde, yapay zeka destekli radar uygulamasıyla 224 araca toplam 526 bin 645 lira ceza yazıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince kentin giriş ve çıkış alanlarında ASELSAN tarafından üretilen “trafidar” sistemini aktif olarak kullanıyor.

AUTO CEZA SÜRECI

Yapay zeka destekli “trafidar”, araç ve plaka tanıma teknolojisi sayesinde taşıt türüne göre belirlenen yolda uygulanması gereken hız sınırını tespit ediyor. Bu sistem, belirlenen hız sınırını aşan araçlara otomatik şekilde ceza kesiyor. D-100 kara yolunun çeşitli noktalarında 31 Mayıs’tan itibaren kullanılan bu cihazla yalnızca 5 günde hız sınırını aşan 224 araca ceza uygulandı.

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