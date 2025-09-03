Düzce’de Yasa Dışı Kenevir Yetiştirildi

Düzce İl Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirdi

DÜZCE’DE YASA DIŞI KENEVİR ÜRETİMİ

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çilimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahçesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştiren bir kişiyi yakaladı. Yapılan baskın sırasında kenevirlere el konulurken, aynı zamanda ruhsatsız silah ve tüfek de ele geçirildi.

RAHATSIZ EDEN BASKIN

Çilimli İlçesi Yenivakıf Köyü’nde, Çilimli Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak çalışma ile uzun süre takip edilen R.T. isimli şahsın yasa dışı kenevir ürettiği ve uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu R.T.’nin evine, bahçesine ve evinin eklentilerine baskın yapıldı. Baskında 200 gram kubar esrar, 5 kök kenevir, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş tütün, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği kartuşu ve 27 adet kurusıkı tabanca mühimmatı ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay neticesinde R.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Düzce’de yürütülen bu tür operasyonlar, uyuşturucu ile mücadele adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.