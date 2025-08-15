Haberler

Düzce’de Yeni Cami İbadete Açıldı

DEPREMDEN SONRA YENİ CAMİ İBADETE AÇILDI

Düzce’de 23 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki deprem, şehri derinden etkiledi. Depremde can kaybı yaşanmaması sevindirirken, birçok yapı, özellikle de camiler ciddi şekilde zarar gördü. Zarar gören yapılar arasında 22 cami yer alıyor.

SERVETLERİN DESTEĞİYLE YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Düzce Valiliği’nin ve hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen 19 cami arasında yer alan Saz Köyü Cami, dualar eşliğinde yeniden ibadete açıldı. Caminin açılışında Vali Selçuk Aslan, protokol üyeleri ve bölge halkı bir araya geldi. Yeni caminin açılışı, topluluk için büyük bir anlam taşıyor.

Hakkari Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yangın Söndürdü

Hakkari'de itfaiye, farklı bölgelerde dört yangına müdahale etti. Bayköyü, emniyet lojmanları ve Merzan Futbol Sahası yakınlarındaki anız yangınları ile Biçer Mahallesi'ndeki ağaçlık alan kurtarıldı. Sakinler minnettar.
Yaz Kur’an Kursları Kapanış Programı Gerçekleşti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftülüğü 2025 yaz Kur'an kurslarını 11.112 öğrenci ve 588 öğreticiyle tamamladı. Kapanış etkinliğinde başarılı öğrencilere ödüller takdim edildi.

