Düzce’de Yığılca Arısı Projesi Başladı

DÜZCE’DE YIĞILCA ARISI KORUMA PROJESİ TANITILDI

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonuyla Yığılca arısının korunmasına yönelik halk elinde yapılan bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü ‘Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesi’ çerçevesinde kurulan Yığılca Arısı Halk Elinde Koruma Alt Projesi doğrultusunda düzenlenen toplantıya, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden uzmanlar Veteriner Hekim Usame Şimşek ve Ziraat Mühendisi Ahmet Okumuş, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, birlik başkanları ve çok sayıda arıcı katıldı. Toplantıda, projeye katılacak yetiştiricilere sunulacak destek miktarları, genel amaçlar ve uygulamaya dair faaliyetler hakkında bilgi verildi. Programın devamında, arıcıların arılıkları yerinde ziyaret edilerek saha çalışmaları yapıldı.

HEDEF BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, “Evcil hayvan genetik kaynaklarının korunması projesi, ilimiz açısından büyük önem taşıyan ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını hedefleyen stratejik bir çalışmadır. Ülkemiz için önemli bir gen kaynağı olan Yığılca Bal Arısı’nın korunması ve sürdürülebilir biçimde kullanılması bu projenin temeli” denildi.

DÜZCE’DE ARICILIKTAN SAĞLANAN KATKI

Düzce’de toplam 797 işletmede 53 bin 541 adet arılı kovan yer alıyor. Yıllık ortalama 466 ton bal ve 15,5 ton balmumu üretimi yapılmakta. Bu üretim Düzce ekonomisine önemli katkı sağlarken, 11 işletmede yıllık 19 bin 200 adet ana arı üretiliyor. Yeni hayvancılık destekleme modeli çerçevesinde, 2024 yılı itibarıyla arıcılara kovan başına 100 TL temel destek sunulacak. Aile işletmeleri için +40 TL, kadın ya da genç işletme sahipleri için +40 TL, tarımsal amaçlı örgüt üyeleri için +40 TL, gezginci arıcılara ise +30 TL, böylece toplam destek 250 TL’ye kadar çıkacak. Genetik kaynakların korunması projesine katılan ve sözleşme imzalayan arıcılara kovan başına 2024 yılı için 325 TL ilave koruma desteği sağlanacak.

YIĞILCA BAL ARISI TESCİLLİ BİR GENETİK MİRAS

Morfolojik, biyolojik ve genetik özellikleri sayesinde diğer arı ırklarından farklılık gösteren Yığılca Bal Arısı, 27 Eylül 2017 tarihinde Yığılca ilçesinde 15 kilometre yarıçaplı izole bir bölgede koruma altına alındı ve 25 Ekim 2022’de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi olarak tescillendi. Yığılca Bal Arısı, Düzce için önemli bir genetik miras niteliği taşıyor. Yığılca ana arısına ulusal ve uluslararası düzeyde artan bir talep var. Bu bağlamda, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle, Yığılca bal arısı ekotipinin hijyenik davranış bakımından ıslah ve seleksiyonu sağlanıyor. Projenin amacı, bu değerli gen kaynağını koruyarak Yığılca ilçesinin kalkınmasına katkıda bulunmak, kaliteli damızlık materyal üretimini yaygınlaştırmak ve arıcılık sektörüne sürdürülebilir destek sağlamak.