Düzce’de Yılan Yakalama Anları Kaydedildi

YILANLARI ELLERİYLE YAKALADIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşayan bir kişi, yılanları elleriyle yakaladığı anları cep telefonu kamerasına yansıttı. Aktaş köyünde ikamet eden ve zaman zaman yılanları yakalamasıyla bilinen Sinan Başaran, bu defa yolda karşılaştığı iki farklı yılanı yakaladı. Bu ilginç olay cep telefonuyla kaydedildi.

BİRİNDEN DÜĞÜM ATTI, UYARILDI

Görüntülerde, Başaran’ın ilk yakaladığı yılana düğüm attığı ve çevrede bulunan bir kişinin “Eziyet etme” diyerek ona uyarıda bulunduğu anlar yer aldı. Olayda, sinirli bir şekilde hareket eden Başaran’ın bir başka yılanı da yakaladığı anlar dikkat çekti.