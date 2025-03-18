Düzce’de Yıldızlar Badminton Müsabakaları Başlıyor

BADMİNTON GRUP MÜSABAKALARI DÜZCE’DE YAPILACAK

Düzce, yıldızlar badminton grup müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Bu organizasyonda toplam 18 takım mücadele edecek, erkeklerde 8, kızlarda ise 10 takım yer alıyor. Müsabakalar, Düzce Bahçeşehir Spor Salonu’nda, 18-20 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TEKNİK TOPLANTI REALİZE EDİLDİ

Müsabakaların teknik toplantısı, etkinliğin düzenlendiği konferans salonunda yapıldı. Katılımcı takımlar bu toplantıda organizasyon hakkında bilgi aldı ve hazırlıklarını gözden geçirdi.