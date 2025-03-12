Düzce’de Yıldızlar Halter Müsabakaları Tamamlandı

DÜZCE’DE HALTER MÜSABAKALARI SONUÇLANDI

Düzce’de okul sporları yıldızlar halter müsabakaları sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında gerçekleştirilen okul sporları yıldızlar halter müsabakaları Düzce’de yapıldı. Müsabakalar, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi Halter Salonu’nda gerçekleştirildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Müsabakaların sonuçlarına göre dereceye giren sporculara ödüller, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Onur Yerlitaş tarafından verildi. Başarılı sporcular, aldıkları ödüllerle birlikte büyük bir mutluluk yaşadı.