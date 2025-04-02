Düzce’de Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı

DÜZCE’DE YOĞUN SİS ETKİSİ

Düzce’de, Zonguldak bağlantı yolunda öğleden sonra meydana gelen yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürüyor. Kabalak’tan Tepeköy mevkisine kadar etkisini gösteren bu sis, sürücüler için zor anlar yaşatıyor.

ÖNLEMLER ALINIYOR

Jandarma ekipleri, güzergah boyunca önlemler alarak sürücüleri kavşaklarda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgede hız limitine riayet edilmesi ve takip mesafesinin korunmasının önemine dikkat çekiyor.