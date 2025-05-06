Düzce’de Yüksekokul Öğrencileri Sergi Açtı

YENİLİKÇİ YAPI MALZEMELERİ SERGİSİ DÜZENLENDİ

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki yüksekokul öğrencileri, yenilikçi yapı malzemeleri üzerine bir sergi gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Yapı Ressamlığı Bölümü’nün 1. sınıf öğrencileri tarafından okulun çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen sergide, depreme dayanıklı tuğla ve yeni nesil beton gibi ileri teknoloji yapı malzemeleri tanıtılıyor.

ETKİLEŞİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI YAPILDI

Sergide, malzemelerin numuneleri, görselleri ve bilgilendirme broşürleri yer aldı. Ayrıca, diğer bölümlerdeki öğrenciler ve vatandaşlar da sergiye katılım gösterdi. Bu etkinlik, yapı malzemeleri hakkında bilgi alışverişi sağlayarak, öğrencilerin uygulamalı eğitimine katkı sunuyor.