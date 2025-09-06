Düzce’de Zincirleme Kaza Gerçekleşti

ZİNCİRLEME KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Düzce’nin Gümüşova ilçesindeki Anadolu Otoyolu’nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda, Özbekistan uyruklu Gaulshan Mamedova (58) yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 11.00 sularında Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova ilçesi Yongalık köyü yakınlarında gerçekleşti. Ankara yönüne hareket eden H.İ.T. yönetimindeki 34 VA 6706 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Z.Ö. idaresindeki 34 NMU 545 plakalı araca arkadan çarptı. Bu esnada, 34 HC 3884 plakalı bir başka otomobil de kaza ile ilgili olarak olayın içinde yer aldı.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, 34 VA 6706 plakalı aracın içinde bulunan Gaulshan Mamedova hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan M.M. ve G.A.M. yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve otoyol jandarması ekiplerine bildirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Düzce ve Sakarya’daki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Gaulshan Mamedova’nın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

OTOVYOLUNDA TRAFİK AKIŞI ETKİLENDİ

Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı ve bu durum uzun araç kuyruklarına yol açtı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak da gerekli soruşturma başlatıldı.