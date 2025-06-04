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Düzce’de Zirai İlaç Denetimleri Devam Ediyor

DENETİM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai ilaç bayilerini sürekli olarak denetleyip bilgilendiriyor. Düzce’de, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” çerçevesinde gerçekleştirilen bu denetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda il merkezi ve tüm ilçelerde dikkatle uygulanıyor. Denetim sırasında bayilerin ruhsat uygunlukları, satış kayıtları, saklama koşulları ve ürün etiket bilgileri detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, üretici ile doğrudan bağlantı içerisinde bulunan satış noktalarında doğru bilgilendirme ve yönlendirme yapılmasına özen gösteriliyor.

ÜRETİCİLER VE HAKLARININ KORUNMASI

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hem üreticilerin hem de tüketicilerin korunmasını sağlamak amacıyla zirai ilaç bayilerinin belirlenen kurallara uyması gerektiğini belirtiyor. Başta doğru bilgi aktarımı konusunda uyarılarda bulunulurken, vatandaşlara şüpheli durumlarla karşılaştıklarında il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerektiği hatırlatılıyor. Bu şekilde, halkın sağlığı ve güvenliği için gereken adımlar atılıyor.

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