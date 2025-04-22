Düzce’deki Gençler Hastanedeki Çocukları Sevindiriyor

DÜZCE GENÇLİK MERKEZİ’NİN GÖNÜLLÜ PROJESİ

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hastanede geçiren çocuklara, odalarını süsleyip onlarla oyunlar oynayarak bayram sevinci yaşatıyor. Gençlik Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gönüllere Dokunuyoruz” projesi kapsamında gençler, 23 Nisan vesilesiyle şehirdeki hastanelerin çocuk servislerine ziyarette bulunuyor. Rahatsızlıkları nedeniyle bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan çocukların odalarını Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen gönüllüler, çeşitli etkinliklerle çocukların mutluluğuna katkıda bulunuyor.

HASTA ÇOCUKLARA SURPRİZ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Lideri Rıza Emanet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum-Çocuk Servisi’nde tedavi gören çocuklara sürpriz yapmak istediklerini belirtti. Emanet, “23 Nisan coşkusunu okullarında yaşayamayacak olan çocukların yanında olmayı hedefliyoruz” diyerek, çocukların morallerinin yükselmesine katkıda bulunmanın önemini vurguladı. Emanet, bir çocuğun yurt dışında böyle bir etkinlik gördüğünü ve annesine “Anne, bize de gelirler mi?” dediğini aktarıp, bu tür projelerin önemini yeniden hissettiklerini ifade etti.

ÇOCUKLARIN SEVİNCİ BÜYÜK MORAL OLDU

Emanet, çocukların gözlerinde gördükleri sevinç ve ışıltının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, bu tarz etkinlikleri gelecekte de sürdüreceklerini belirtti. “Bundan sonra da bu proje gibi etkinlikler düzenlemeye karar verdik,” diyen Emanet, “Çocukların mutluluklarını görmek harika, şahane bir his, her şeye bedel. Biz gerçekten çok mutluyuz,” şeklinde konuştu.

Hasta çocukların ailelerinden Emine Çakmakçı, bu ziyaretin çocuklar için çok mutlu edici olduğunu ve yüzlerinde gülümseme yarattığını söyledi. Hastanede 17 gündür tedavi gören 9 yaşındaki Melisa Erim’in annesi Yasemin Erim ise bu sürprizin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek, “Çok mutlu olduk. Okuldaki gösterilere katılamadığımız için üzgün durumdaydık. Kızım için çok güzel bir moral oldu. Hepinizden Allah razı olsun,” dedi.